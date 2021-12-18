英超添5仗延期 賽會研取消聖誕快車

英超賽會昨晨取消原定今晚舉行的曼聯對白禮頓、修咸頓對賓福特、屈福特對水晶宮、韋斯咸對諾域治，以及明晚上演的愛華頓對李斯特城的賽事。縱使賽會一直反對停擺，但疫情來勢洶洶，加上不少球會要求暫停，迫使賽會決定下周一與各支球隊主管緊急會晤，商議是否取消「聖誕快車」。此外，英格蘭職業聯賽會（EFL）稱，英超、英冠、英甲和英乙共72間球會中，有25%球員沒打算接種疫苗。

車路士遭逼和 被曼城拉開4分

紅軍捕鵲 頂級聯賽2000勝

車路士昨晨在盧卡古、迪姆華拿、赫臣奧杜爾及受傷的芝維爾同因染疫避戰下，主場圍攻愛華頓不遂，終被逼和1：1，賽後17戰得37分，落後一哥曼城及次席利物浦4分和3分。「紅軍」迎戰紐卡素亦有華基爾雲迪積克、法賓奴及居迪斯因確診缺陣，初段被倒戈的「喜鵲」中場舒維爾開紀錄，但紅軍的迪亞高祖達、穆罕默德沙拿及加上阿歷山大阿諾特建功，以3：1反勝，成為首支在英格蘭頂級聯賽取得2000場勝仗的球隊。