蘭歷克重整曼聯框架 轉陣式解結構問題 有利發揮高位壓迫

雙箭頭事半功倍 攻守支援更佳

當然雙紅撇除狀態起伏，論個人質素差距甚微，理應絕對可以一鬥，起碼也該輸得有體面。那天分野主要在於戰術水平，包括賽前部署及臨場執行皆然。紅魔如今由蘭歷克取代蘇斯克查掌舵，固然時日尚短難下定論，惟能夠果敢地跳出四二三一的既定框架，改用四二二二，已展示新教頭的思考闊度勝過蘇B，解決了好些結構性難題，尤其是C朗拿度的逼搶不力及骨牌效應。

雖然當中的轉變，肯定涉及換帥的心理影響，但無可否認，目前的高位壓迫模式令C朗容易投入。他於原本的四二三一擔任箭頭，施壓時基本為獨自覆蓋敵方門將和兩名後衛共三人，自然會懷疑與其得個撲字，不如乾脆儲氣；倘讓般奴費南迪斯動輒衝前，卻會導致隊形瞬間出現中央真空，防中繼而陷入取捨窘境。現在則為鋒線二人、負擔減半之餘，身後支援亦相對緊靠，而且整體的同步橫移較簡單明確，首要目的乃把皮球逼埋一邊、中路不通。

體能戰術要求高 般費適應需時

不過世上從無一種萬用的完美戰術陣式，有得必有失。先不說曼聯這種邊線陷阱，在回身追纏、互相補位、搶截決斷程度等等，俱待大幅完善，擅長側翼推進或快速轉邊的對手可反為利用。單就陣式本身，雙十無論攻守各個階段，都須不斷來回中路與邊路，對體力付出及戰術理解均要求極高，以彌補先天狹窄，其中又以般奴的犧牲更大，適應需時。對照一下歐聯派遣副選復用四二三一的進攻，竟比兩輪英超流暢得多，即能領會。

然而轉型期的苦，可望營造美好未來。畢竟從魔兵特質出發，大部分前鋒非正宗中鋒而更宜用雙箭頭，雲迪碧克、連格以至普巴亦更貼近現時中場的混合角色。至於誰誰誰適不適合高壓踢法，恐怕屬偽命題。既然C朗也行，有心就係食神。何况高位壓迫一詞其實非常籠統，微調變奏多不勝數，像人盯人至聯防的光譜、高到什麼位置的光譜、逼搶強度的光譜，不一而足。就算是蘭歷克親自督師的兩場聯賽也略有差異。換言之，不必把他視為另一個高普，不必把曼聯想像成另一支紅軍。

蘭帥人脈佳 招兵買馬值得期待

以此推論，刻下真正不適用的魔兵，大概僅得功能單一的老將馬達，以及用球差勁的艾歷拜利與被遺忘的菲爾鍾斯。假設蘭歷克季後如期轉任顧問，參考今夏於莫斯科火車頭的組軍，被外借的悉數棄之，年過三十者高危卻非死硬，招兵專揀小鮮肉。可是早評價曼聯人腳足夠捧盃，最需要的實為良帥。以蘭歷克人脈，會找來普捷天奴、拿高士文抑或其他紅牛系？巧期待呀！別自肥就好了。

蘇柏高球評