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2021年12月18日星期六
短池世界賽100自次名晉決賽 何詩蓓今爭第二金
「鄧謝配」晉世界賽4強穩奪牌 鬥泰國組合誓首闖決賽
韋斯塔本領世冠獎盃 黑帝禾夫缺席
米高佐敦建平台賣運動員NFT商品
皇馬累計7職球員染疫 今輪聯賽料如期
英軍歐國聯陷死亡之組遇意德 修夫基：備戰世盃良機
體壇快訊：艾歷臣解約離國米
SAT周六體育直播
蘭歷克重整曼聯框架 轉陣式解結構問題 有利發揮高位壓迫
英超添5仗延期 賽會研取消聖誕快車
廠兵征列斯聯 沙加：爭前四須作客搶分
傳巴塞冬窗斟卡雲尼替掛靴阿古路
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【明報專訊】（請看附圖）
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