體壇快訊：艾歷臣解約離國米

東亞盃落實明夏中國主辦

東亞盃昨宣布明夏在中國舉行，將於7月19日至27日舉行男、女足決賽周。上屆為2019年12月在韓國釜山舉行，港足亦有參賽。今屆決賽周除了主辦國中國隊、衛冕的韓國隊及上屆亞軍日本隊，最後一隊為外圍賽晉級球隊，但外圍賽賽程仍待定。

傑志菁英盃次輪迎南區

傑志在菁英盃7戰16分排榜首，將於今午3時展開次循環賽事，在青衣運動場面對落後4分排第3的冠忠南區。「藍鳥」近况三連勝，中場陳肇鈞及小將趙聡悟皆連續兩仗建功。兩隊今季兩次交手均由傑志獲勝，包括上月底足總盃8強戰至加時險勝2：1。

費達拿連續19年最受歡迎

「瑞士天王」費達拿雖近年受傷患困擾，至今尚未確定復出日期，惟仍獲男子網球聯會（ATP）的2021年賽季最受球迷歡迎獎，更自2003年起連續19年獲此殊榮。另邊廂，費達拿的勁敵拿度在養傷4個月後，昨在阿布扎比對英國名將梅利的表演賽復出。