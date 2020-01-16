短池世界賽100自次名晉決賽 何詩蓓今爭第二金

短池游泳世界賽 - 有線601/661台 晚上22：00直播

準決賽僅次施約唐0.29秒

50米混合接力伙隊友得第7

24歲的何詩蓓昨午先在100自初賽出擊，在首50米已領先大部分對手逾1秒之下，游出初賽最佳的51.97秒晉級準決賽，時間較第2名的Energy Standard泳隊隊友、瑞典隊名將施約唐快0.24秒。她休息約8小時後，再於100自準決賽亮相，在首50米已稍為領前，她最終順利保住優勢以小組首名觸池，成績為51.82秒，較小組第2的波蘭隊泳手快0.46秒，總成績則較施約唐游出的51.53秒慢0.29秒，以準決賽第2快時間晉級決賽。今晚決賽再與施約唐、加拿大隊的桑切斯等強敵一較高下。

何詩蓓下午戰畢100自初賽後，不足半小時即與譚凱琳、何甄陶及伍棹然攜手為港隊出戰4×50自接力初賽，並以由頭帶到尾的姿態取得小組首名，拋離小組第2的泰國隊逾5秒，總成績得第5名晉級決賽。4人在晚上舉行的決賽中，則游出1分30.43秒，比奪冠的加拿大隊慢1.88秒，以第7名完成賽事。

卓銘浩200自未破港績 28位完成

其餘港將方面，周四曾刷新男子400米自由泳香港紀錄的「氣袋」卓銘浩，昨在200米自初賽游出1分46.5秒，較已故港將杜敬謙所保持的港績慢1.14秒，總成績排名第28位無緣晉級。「大師姐」施幸余則與歐鎧淳、陳健樂及林凱喬出戰4×50米女子混合泳接力，以1分50.12秒得小組第6，總成績在13隊中排第11位。陳健樂之後轉戰200米蝶泳則以2分18.01秒完成，在初賽排第33位。男將何天朗在100米蝶泳初賽則游出53.66秒，比個人最佳時間僅慢0.58秒，以第52名完賽。

（港將消息）