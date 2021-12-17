體壇快訊：速滑港將朱定文戰北京東奧

葉梓豐亞洲賽闖8強

壁球個人亞洲賽昨續於巴基斯坦上演，港隊一哥葉梓豐於男單次圈以局數3：0，勇挫馬來西亞隊球手Addeen Idrakie，今日在8強對陣另一大馬球手袁志文，盼為昨出局的另一港將李浩賢復仇。港將梁子軒及劉子均亦打入男單8強，今分途爭勝。

空手道總會重獲港協會員資格

港協暨奧委會昨舉行周年大會，會後通過3項特別決議案，包括即時恢復香港空手道總會的會員資格，以及今日授予香港電競總會及香港群眾體育聯會觀察會員資格。港協於2018年因應選拔等投訴暫停空總會籍，翌年暫時恢復該會資格兩年。

羅拔仔誓破梅拿單年入球紀錄

德甲明晨起上演歇冬前最後一輪賽事，榜首的拜仁慕尼黑於主場迎戰禾夫斯堡。今年在德甲已攻入42球的拜仁射手羅拔利雲度夫斯基，若再建功便打破球會已故名宿梅拿的紀錄，但早前感染新冠病毒的甘美治及祖普莫亭續因隔離缺陣。另外，法蘭克福昨晨憑日本國腳鎌田大地建功，作客以3：2擊敗慕遜加柏，賽後16戰得24分升上第7位。