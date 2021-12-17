車路士添3將染疫 曼聯李城爆疫押後賽事

英超5日內5仗延期

英國時間周三有逾7.8萬人確診，而英超的疫情亦日益嚴重。英超賽會已取消李斯特城對熱刺的賽事，聲明中指出，染疫嚴重使李城無法有足夠人數比賽，並為防止疫情惡化，「狐狸」昨已關閉一隊訓練營。車路士則繼上周有中場高華錫中招須隔離10天後，再證實另外3名球員檢測呈陽性反應，但至截稿時，英超賽會仍未決定取消他們迎戰愛華頓的比賽。另外3場須延期的比賽是白禮頓對熱刺、賓福特對曼聯、般尼對屈福特。

曼聯增至19人染疫 迎白禮頓改期

曼聯日前雖關閉卡靈頓訓練中心，但疫情並未受控，球隊在周三由看守領隊蘭歷克帶領復操前，據報經檢測後隊內再多達19人中招，明日迎戰白禮頓的比賽延期。另外，英格蘭職業聯賽會（EFL）擬恢復對所有球員和教練組成員每周兩次強制性檢測，涉及的英超、英冠、英甲和英乙共72間球會，據報各隊需支付約1萬鎊（約10.4萬港元）費用。據悉EFL料將會向英格蘭職業球員工會（PFA）尋求財政協助。