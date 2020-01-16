何詩蓓破世績膺世界冠軍 不斷求進再寫港歷史 今乘勇轉戰100自

24歲的何詩蓓昨午於阿布扎比登場，在短池世界賽首天即出戰強項200米自由泳。她在初賽留力游出1分52.86秒，仍與加拿大隊泳手列貝嘉史密夫並列首名，齊齊游進決賽。二人休息9小時後，晚上與6名對手爭冠，排第5線的何詩蓓反應時間雖只排第2，但在25米的短池賽未首次轉身已拉開優勢，最終憑後勁游出1分50.31秒，以1.93秒優勢力壓史密夫奪冠，時間較施約唐保持的世界紀錄更快0.12秒，亦一口氣刷新自己保持的亞洲紀錄及香港紀錄。

快世界紀錄0.12秒 獲39萬獎金

何詩蓓今夏於東奧完成長池賽季後，隨即在國際游泳聯賽（ISL）展開短池賽征途，月初與瑞典隊的施約唐合作助Energy Standard泳隊贏得總冠軍。她賽前向本報表示，東奧後一度感到疲倦，但藉訓練重新提升狀態。她昨夜賽後獲頒5萬美元（約39萬港元）世界紀錄獎金，亦笑說成功之道：「很開心能成為香港首個世界冠軍及世界紀錄保持者，這是我心中一都藏着的目標，但一直提醒自己要循序漸進，逐步改善去達標。」

100自再遇ISL戰友施約唐

何詩蓓今日再挾亞洲紀錄保持者身分，轉戰女子100米自由泳初賽。她本月初在國際游泳聯賽總決賽游出50.79秒，以0.47秒優勢力壓ISL職業泳隊隊友施約唐封后。二人在世界賽的入圍時間屬首、次名，今日會由戰友變身敵人，爭取游進同日舉行的準決賽，再向周六舉行的決賽進發；澳洲隊名將愛瑪麥姬安在東奧時，於長池賽力壓何詩蓓奪金，但未有參加今屆短池世界賽。

卓銘浩刷新400自港績 200自再衝紀錄

而19歲港隊「氣袋」卓銘浩在男子400米自由泳初賽，游出3分47.51秒名列36，雖然無緣躋身決賽，但將塵封10年的香港紀錄推前0.19秒。此項紀錄原由黃鍇威保持，他已轉任教練多時，今屆一同出征見證新紀錄誕生。卓銘浩其後伙拍吳欣鍵、伍棹然及東奧港將何甄陶，合力出戰男子4×100米自由泳接力，名列第10錯過決賽，但再以3分15.44秒打破短池香港紀錄，舊紀錄為黃鍇威於8年前有份創下的3分18.62秒。

卓銘浩同時保持800及1500米自由泳短池香港紀錄，今日轉戰200米自由泳初賽，挑戰已故港將兼前室友杜敬謙的港績。女隊昨日亦派出兩代奧運港將施幸余與譚凱琳，伙鄧采淋及簡綽桐在女子4×100米自由泳爭入決賽，惟4名女將因交接偷步被取消資格。