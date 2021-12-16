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2021年12月16日星期四
33歲阿古路因病掛靴 心臟問題結束18年生涯 未為前程打算
港首設西甲足球學校 陳志康郭嘉諾合作引入訓練系統
何詩蓓今戰短池世界賽 「叉足電」誓破世界紀錄
曼城派7蛋締隊史第2大勝仗
居里超越雷阿倫膺NBA三分王
體壇快訊：張吳配世界賽闖16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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