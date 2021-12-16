曼城派7蛋締隊史第2大勝仗

哥帥領軍500球英超最快

曼城開賽8分鐘憑菲爾科頓的入球開紀錄，是第207場領軍的領隊哥迪奧拿，自2016年夏天上任後第500個英超入球，超越高普的234場及費格遜的265場，成英超史上領軍最快入500球的領隊。基亞利殊其後打破13場入球荒，加上奇雲迪布尼梅開二度，以及馬列斯、史東斯及尼敦阿基各建一功，終大勝7：0，是自2019年9月以8：0大勝屈福特後隊史第二大勝仗，賽後17戰41分續居榜首。

同日阿士東維拉作客則以2：0擊敗諾域治，賽後17戰22分升上第9位。領隊謝拉特接手後6場聯賽4勝2負取得12分，比是役倒戈的維拉前帥甸恩史密夫，季初在維拉領軍11仗僅得10分還要多。

沙拿無緣年度最佳11人

暫列次席的利物浦明晨則迎戰紐卡素，射手穆罕默德沙拿勢續掛帥，但落選昨公布的FIFA年度最佳11人候選名單。23名候選者當中，共10名球員來自英超，其中明晨迎戰愛華頓的車路士有4將榜上有名，包括門將艾度亞文迪、中場佐真奴與尼高路簡迪，以及前鋒盧卡古。