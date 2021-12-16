何詩蓓今戰短池世界賽 「叉足電」誓破世界紀錄

享受ISL賽季 密集賽程集訓保狀態

何詩蓓月初在荷蘭完成ISL賽季，領Energy Standard泳隊榮膺總冠軍，自己亦成最有價值泳手亞軍。她今日賽前接受本報訪問時，依舊為ISL奪冠興奮，「季初確比往屆辛苦，因為東奧後未有真正休息，亦因為免隔離太多，分站之間不能返港，但我很享受，因為這是我首次為ENS奪冠」。24歲的何詩蓓今年7月於東奧連奪兩銀，返港後未幾就赴歐，8月起由ISL常規賽到總決賽出戰8站共16天賽事。她透露分站之間與隊友集訓保狀態，同時準備世界賽，「隊友助我們到不同國家訓練，令我們整季都能以享受心態備戰」。

首天戰強項200自 100自分途衝冠

短池世界賽6天賽事今展開，何詩蓓首天出戰強項200米自由泳，其後轉戰100米及400米自由泳。其200自及100自時間冠絕今屆對手，有力衝擊雙料世界冠軍，她上月底更在ISL以1分50.65秒，刷新自己保持的200米亞洲紀錄，較瑞典隊名將施約唐的世界紀錄只差0.22秒。港隊同時派出逾10人出征，包括東奧代表歐鎧淳及何甄陶。