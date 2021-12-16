33歲阿古路因病掛靴 心臟問題結束18年生涯 未為前程打算

阿古路今夏由曼城轉投巴塞，季初因傷休養多時，至10月中才為新東家披甲，惟於該月底的聯賽迎戰艾拉維斯途中，突因呼吸困難及胸口痛，隨即退下火線並送院檢查，外界盛傳他疑患隱性心臟病。

感激馬體會提攜 回味曼城歲月

自此未再上陣的他，昨開記招公布掛靴決定：「我在此宣布自己結束職業球員生涯。這是非常困難的決定，一切緣於10月底時的那次在場上的心臟不適，及後醫療團隊一直評估着我的狀况，最終得出我應該退役的結論。」他又感謝外界的支持，以及向效力過的球會致意，「我為自己的球員生涯感自豪，特別要感謝馬德體育會在我18歲時的賞識，給予我登上歐洲大舞台的機會，而在曼城的時光亦令我無比回味」。對於掛靴後去向，他稱暫無打算。

美斯嘆掛靴痛苦送祝福

在阿根廷隊合作多年的好友美斯，撰文祝福對方道︰「我倆幾乎整個球員生涯都在一起，度過很多美好時刻，漸漸成為了好友。雖然掛靴是痛苦的事，但相信你會繼續快樂地生活下去，祝福你有美好新一頁。」而其舊會均在社交網致意之餘，連皇家馬德里亦破天荒向效力過兩支其死對頭的阿古路致敬，稱讚對方是「世上最佳前鋒之一」。

2003年於阿根廷甲組勁旅獨立隊出道的他，2006年轉投西甲的馬體會，並於2008年的北京奧運伙拍美斯取得男足金牌成一時佳話。2011年轉投當時的英超新貴曼城，首季即助新東家首奪英超，其中他聯賽煞科對昆士柏流浪一戰，於補時射入絕殺球贏3︰2，令球隊得以力壓同市死敵曼聯封王，成為英超最經典的場面之一。他在「藍月」效力10年間五奪英超錦標，聯賽合共攻入184球，是英超史上入球第4多球員。

至於今夏為丹麥隊出戰歐洲國家盃時心臟病發獲救的基斯甸艾歷臣，據報將與國際米蘭提前解約，下一站未明。

巴塞失落馬拉當拿盃 丹尼爾首上陣

另外，巴塞昨晨與小保加於沙特阿拉伯的中立場上演馬拉當拿盃，紀念這位去年底離世的一代阿根廷球王。其中巴塞右閘丹尼爾回巢後首上陣，雙方法定時間踢成1︰1，最終小保加互射12碼贏4︰2。