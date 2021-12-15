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2021年12月15日星期三
英超單周破紀錄42確診 曼聯爆疫征賓福特延期 各隊收緊防疫措施
阿仙奴禠奪奧巴美揚隊長職務
利物浦3月內兩征聖西路 高普忌憚國米射手拿達路
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10人羅馬輕取史軍返勝軌
公牛兩仗延期 專家恐聯盟再停擺
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伍家朗安賽龍世界賽首圈意外下馬
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體壇快訊：拉度簡露染疫避戰阿布賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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