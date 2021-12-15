公牛兩仗延期 專家恐聯盟再停擺

年底假期添爆疫風險

公牛目前有多名職球員染疫，其中有10將正被隔離，聯盟昨宣布該會今早迎戰底特律活塞及周五早上作客多倫多速龍的常規賽將會延期。面對新冠病毒變種Omicron的威脅，當地有專家接受ESPN訪問時指出，即將到來的聖誕及新年假期，職球員若出席私人聚餐及派對，均有可能大大增加染疫風險，擔心若聯盟各隊爆疫，將嚴重影響未來賽程，甚至面臨如前季般停擺的危機。事實上，近期NBA附屬的發展聯盟（G League）已有多隊爆疫，賽會更把上周五及六的所有賽事延期。

公鹿吞敗 米度頓膝傷

昨日NBA常規賽方面，波士頓塞爾特人憑球星塔圖獨取42分，率軍主場117：103擊敗密爾沃基公鹿，後者是役更有星將米度頓左膝受傷退下火線，傷勢未明。而金州勇士則有「咖喱仔」史堤芬居里攻入全隊最高26分，率軍作客以102：100險勝印第安那溜馬，而他個人是役射入5記3分，生涯常規賽合共射入2972記3球，尚欠1球便看齊名宿雷阿倫的常規賽總3分入球數。