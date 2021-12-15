皇馬總監不滿重抽 稱「不幸事件」

拉莫斯勢倒戈 認不欲碰頭

皇馬16強抽籤是率先抽中對賓菲加，之後抽籤過程連續出錯，歐洲足協歸咎於外判商提供的軟件系統出現技術問題，決定重抽，皇馬終與PSG爭入8強。據報皇馬沒有上訴，但布達堅奴不滿道：「這是一宗令人驚訝、感到不幸和非常難以理解的事件。面對充滿高質球員的PSG，皇馬將面對兩場硬仗。」

PSG的新兵前鋒美斯，2004年至今夏效力巴塞隆拿期間，曾26次攻破皇馬大門，其隊友沙治奧拉莫斯則在2005至今夏是皇馬主將，他說：「我寧願現在不對皇馬，但返回班拿貝球場也是一種樂趣，因疫情關係，我不能在那裏告別球迷。命運就是反覆無常。現在我要盡力協助新東家過關，我將為PSG戰鬥到死。」另外，賓菲加的33歲阿根廷隊後衛奧達文迪雖避過皇馬的強攻，卻在前日被4名匪徒脅持入屋打劫，其間屋內被大肆搜掠，損失了金錢和手表，幸事件中無人受傷。

阿古路料今宣布掛靴

此外，巴塞隆拿前鋒阿古路將在香港時間今晚7時舉行記招，在會長拿樸達的陪同下，發表有關個人的前途聲明。據報這名33歲阿根廷籍球星或因心律不正，宣布掛靴。他於10月尾在西甲迎戰艾拉維斯上半場，因呼吸困難和胸口痛關係退下火線。