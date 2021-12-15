利物浦3月內兩征聖西路 高普忌憚國米射手拿達路

16強重新抽籤後，利物浦的對手由薩爾斯堡改為國際米蘭。54歲的高普上周中在分組賽煞科戰，率軍作客AC米蘭凱旋及令對方包尾出局，將在明年2月中再訪米蘭的他說：「我之前等了54年，才可以首次到聖西路球場比賽，現在3個月內便兩度出征那裏，所以，這是一個好消息。國米是意甲一哥，使16強賽成惡鬥。但這就是利物浦的方式——從來都不容易，但仍然有可能，所以不妨讓我們試一試。」

辛尼迪信國米有力爭勝

高普又指對國米鋒將迪斯高及阿歷斯山齊士毫不陌生，但亦知道另一鋒將拿達路馬天尼斯，「可能是當今其中一個最令人興奮的前鋒」。國米副會長辛尼迪則說：「這是我們10年來首次出席歐聯淘汰賽。我軍已準備好硬碰利物浦。他們是頂級球隊，但我們也是。」

前紅軍查理阿當醉駕被捕

另外，上周五度過36歲生辰的蘇超球隊登地的隊長查理阿當，於英國時間周一凌晨4時25分，在登地市疑因醉駕撞樹被捕。這名前蘇格蘭國腳中場在2011年由黑池轉會利物浦，翌年離開，之後曾效力史篤城和雷丁，去年改投登地。