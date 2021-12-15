英超單周破紀錄42確診 曼聯爆疫征賓福特延期 各隊收緊防疫措施

英超賽會公布過去一周英超球會職球員的病毒檢測結果，3805人檢測中，有42名職球員結果呈陽性，較前周12宗多30宗，是自去年5月起英超實施檢測以來，單周最多確診個案，僅次於今年1月初的40宗。外界擔心在變種病毒肆虐及英超球員接種疫苗比率偏低下，今季英超隨時面臨再次閉門作賽甚至停擺的危機。

球員打針比率低 賽事恐閉門停擺

曼聯關閉訓練基地消毒

英超賽會昨宣布，基於疫情特殊情况及醫療團隊建議，原定今晨曼聯作客賓福特的賽事延期舉行，擇日補賽。賽會上周已去信20支英超隊，要求重新採取緊急防疫措施，包括更頻密安排檢測、嚴格遵守室內戴口罩及保持社交距離等指引。

目前至少有6隊英超，包括熱刺、李斯特城、白禮頓、阿士東維拉、諾域治及曼聯，先後證實有職球員確診。其中曼聯發聲明宣布，為免病毒進一步擴散，關閉卡寧頓訓練基地24小時進行消毒，並就賽事延期令兩隊球迷不便致歉。賓福特方面亦發聲明表示尊重賽會決定，稱兩隊職球員健康和安全才是首要。英國《太陽報》消息稱，曼聯周日作客諾域治的大軍中，至少有4名球員確診需隔離10天。

熱刺隊內疫情未受控

謝拉特稱維拉增兵考慮球員打針否

過去一周英超各隊中，先是熱刺有8名球員及5名職員確診，令這支倫敦球會在歐洲協會聯賽（歐協聯）對雷恩，以及聯賽作客白禮頓兩仗都未能如期舉行。球隊雖在日前復操，但據報近日再多一名一隊球員及多名U23球員染疫，顯示隊內疫情仍未受控，下仗為周五作客李斯特城；縱「狐狸」過去一周仍有參與歐霸及英超賽事，但同時也有7名球員確診，能否如期周五與熱刺交手再添疑問。

另外，白禮頓將於明晨主場對狼隊，領隊格拉咸樸達確認陣中有3至4名球員染疫，但稱球隊暫無計劃要求賽事延期。阿士東維拉亦有球員及職員各2人確診，領隊謝拉特稱在緊接冬季轉會窗擴軍時，除了球員能力，也會考慮對方有否接種疫苗。

（英超消息）