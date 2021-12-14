英球壇爆疫 曼聯維拉中招 停集訓勢礙快車期備戰 熱刺基地解禁准復操

曼聯及維拉周三分別作客賓福特及諾域治，「紅魔」隊內據報於例行檢測出現「小量」陽性個案，周日的訓練改以個人訓練及非接觸的方式進行，中堅域陀連迪路夫上仗因呼吸困難退下火線，亦惹來確診揣測，而紅魔已與英超賽會商討，以確定賽事是否能安全如期舉行。同樣出現數宗陽性個案的維拉，則被迫取消周日操練，英媒指該隊的確診個案中包括一名球員，其餘則為職員。

賓福特諾域治各一球員確診

曼聯上仗憑基斯坦奴朗拿度（C朗）的12碼，以1球小勝榜尾的諾域治，在各項賽事錄得6場不敗。在紅魔未公布確診球員名單下，明晨對賓福特的聯賽仍有保羅普巴及安東尼馬迪爾鐵定因傷缺陣。暫代主帥蘭歷克雖指連迪路夫並無大礙，但今仗與傷兵尼曼查馬迪、桑馬達及卡雲尼均上陣成疑。賓福特亦有後衛賓諾克在新冠檢測中驗出陽性，與隊內5名傷兵均將缺陣。至於上仗以1球不敵利物浦的維拉，今仗則有里安拜尼及貝特蘭查奧爾兩名傷兵，其對手諾域治亦有翼鋒索利斯確診新冠病毒避戰。

熱刺或1月外借迪利阿里

因爆疫導致昨日對白禮頓需改期的熱刺，在球會訓練中心獲英國當局允許重開後，部分一隊球員已恢復操練。主帥干地在復操首日即安排單日兩課操練，冀讓麾下經過數日休息後盡快回復比賽狀態。熱刺下仗將在周五凌晨作客同樣有多名球員確診的李斯特城。另外，近期未獲熱刺重用的迪利阿里據報已獲球會放行，或在明年1月冬季轉會窗以外借形式離隊。

愛華頓負水晶宮 李察利臣傷退不悅

昨晨賽事方面，水晶宮在英軍新星干拿加歷查上、下半場各入一球，加上後衛湯堅斯建功，主場3：1擊敗愛華頓，反壓對方升上第12位。「拖肥」作客6場不勝，射手李察利臣58分鐘意外退下火線且面露不悅，主帥賓尼迪斯賽後稱，該巴西隊前鋒因大腿「出現問題」被調離場。