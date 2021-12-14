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2021年12月14日星期二
皇馬16強遇PSG 首次抽籤擺烏龍 C朗美斯緣慳一面
平治兩上訴遭駁回 韋斯塔本封王不變
皇馬揚威打吡十連捷 巴塞遭逼和落後18分
山齊士開齋領國際米蘭登頂 不獲重用恐1月解約
麥巴比倒戈起孖 PSG挫摩納哥鞏榜首優勢
何永志稱霸港競速無人機賽 或入選港隊戰國際賽
體壇快訊：格雷特霍夫取主場首勝
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英球壇爆疫 曼聯維拉中招 停集訓勢礙快車期備戰 熱刺基地解禁准復操
李卓耀葉姵延世界賽首圈過關
杜蘭特轟51分領籃網挫活塞
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【明報專訊】（請看附圖）
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