山齊士開齋領國際米蘭登頂 不獲重用恐1月解約

收購馬迪爾料難成事

國際米蘭昨仗有拿達路馬天尼斯梅開二度，加上查漢奴古及山齊士建功，以4：0大勝有後衛高甸倒戈的卡利亞里，賽後17戰得40分，以1分力壓日前失分的AC米蘭登頂。32歲的山齊士雖因輪換正選披甲，但據意大利《晚郵報》報道，明年6月約滿的他近年傷患頻仍，或於轉會窗重開後提前解約。

《米蘭體育報》則稱，「藍黑軍團」暫無意尋找替補人選，盛傳加盟的曼聯前鋒安東尼馬迪爾，亦料因高額薪金難以成事。此外，國際米蘭昨落實將於歐聯16強遇上荷甲勁旅阿積士，是雙方相隔近16年再度交手。

拿玻里吞敗 施連斯基胸痛離場

同日主場迎戰安玻里的拿玻里，被柏德列古度尼攻入全場唯一入球，意外以0：1敗陣，以1分落後阿特蘭大暫列第4。去年10月曾感染新冠病毒的中場施連斯基，開賽僅10分鐘便因呼吸困難退下火線，主帥史巴列堤說：「我們當然擔心，他胸部感痛楚，所以我們毫不猶豫決定換人。」而拉素作客則以1：2不敵薩斯索羅，17戰得25分位列第9。