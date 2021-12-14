皇馬揚威打吡十連捷 巴塞遭逼和落後18分

雲尼斯奧斯兩助攻奠勝

雲尼斯奧斯祖利亞於16分鐘助攻賓施馬射入「窩利」。57分鐘，這名巴西隊翼鋒又為中場馬高阿辛斯奧穿針引線，令馬體會以0：2敗走，並連續13場西甲打吡不勝。阿辛斯奧賽後稱讚21歲的雲尼斯奧斯道：「我們為他今季在入球和助攻方面的進步感到高興。」皇馬賽後17戰得42分，領前少賽1場的次席球隊西維爾8分，貝迪斯及馬體會以33和29分排第3和4位。貝迪斯主場以4：0大勝亦得29分的皇家蘇斯達。

巴塞雖藉尼高干沙利斯及艾沙蘇利，先後在12和49分鐘建功兩度領前，卻被奧沙辛拿的大衛加西亞及艾斯基爾艾維拉，於14和86分鐘「士哥」逼和，令巴塞痛失兩分，賽後16戰得24分排第8。總計新帥沙維六次領軍勝和負各二，而翼鋒奧士文尼迪比利於81分鐘疑因肌肉受傷退下火線。

巴塞教練捲性侵 傳阿古路欲掛靴

另外，沙維對71歲巴塞青訓主教練賓拿基斯，涉性侵60名學員感震驚，並說：「他是我的教練，我從沒懷疑他。我們都非常愛他。大家關係一直很好，且為我們的青訓奠下很好的基石。該案件將由司法系統決定。」會長拿樸達已證實會全面配合警方調查。另據西班牙足球專家巴拉古表示，心律不正的33歲巴塞前鋒阿古路或於明日決定掛靴。他於10月尾在西甲迎戰艾拉維斯上半場，因呼吸困難和胸口痛而退下火線。