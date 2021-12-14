平治兩上訴遭駁回 韋斯塔本封王不變

賽會允慢車讓位 安全車掀爭議

前晚的煞科站出現數次爭議，其中戰至末段，威廉士的拉迪菲轉彎時炒車退賽，致賽事需出示黃旗及出動安全車，原本拉開逾10秒的黑帝優勢大減，但當時決定入維修站的韋少，出站後與黑帝之間有多達5架「慢車」，兩隊與賽會交涉後，原本決定慢車在安全車離開後才需要讓位，但及後改變主意，讓二人中間的慢車讓位，令黑帝與韋少可正面交鋒，最終黑帝於決戰的最後一圈被韋少超越，後者戲劇性封王兼奪世界冠軍。

賽後平治向賽會提出兩項上訴，一是抗議韋少在安全車離開但黃旗未除下前，一度超越了黑帝；二是不滿賽會只在部分慢車越過安全車後便續戰，又認為安全車若待所有慢車排好位置，賽事已到了最後一圈，在安全車帶到尾下冠軍便屬黑帝。

賽會的判決認為，韋少只有極短時間內超前，且亦很快讓回位置，認為二人的爭持舉動屬正常行為；至於慢車問題，賽會亦引用條例表明可在只容許部分慢車離開後便重新開戰，因此兩項上訴均駁回。對此，平治暫未有進一步行動。