皇馬16強遇PSG 首次抽籤擺烏龍 C朗美斯緣慳一面

是次歐聯抽籤出錯發生於抽次名球隊維拉利爾對手時，意外地抽到與他們此前的同組首名曼聯，故需重抽。接着是抽另一次名馬德里體育會的對手期間，主持人沒將之前抽起的曼聯波放回盤內，令馬體會抽到對拜仁慕尼黑的抽籤時出現不公情况，而之後曼聯則抽到大戰PSG。多支球隊在抽籤結束後投訴，結果決定即日重抽。歐洲足協稱事緣外判商提供的軟件系統，在計算對賽球隊的機會時出錯。

曼聯遇馬體會 迪基亞首倒戈

重抽後的16強大戰首推PSG戰皇馬，理由是PSG箭頭基利安麥巴比，近季不斷傳出轉投由賓施馬領軍「銀河艦隊」的消息，而他也曾承認傳言確影響了自己的場內表現。事實是他的隊友美斯效力巴塞隆拿曾與皇馬周旋多次，中堅沙治奧拉莫斯亦有望倒戈。曼聯雖避過PSG，但遇上季西甲冠軍馬體會，也是門將迪基亞首次倒戈，而利物浦則由原本的薩爾斯堡改為面對意甲暫列榜首的國際米蘭，相反英超榜首曼城則抽到好籤，由惡鬥上屆歐霸盟主維拉利爾，改為面對葡超的士砵亭。「藍月」領隊哥迪奧拿在重抽前表示：「我認為這是合理的事。這不會令人產生任何懷疑。今次是出錯了。這些事情或發生在教練、球員和歐洲足協身上。這是公平的。」

巴塞轉戰歐霸惡鬥拿玻里

歐霸淘汰圈附加賽方面，重頭戲是在歐聯分組第3出局轉戰這項賽事的巴塞隆拿，需與暫列意甲第4的拿玻里交鋒，爭入16強。另外兩支歐聯分組賽出局球隊多蒙特及波圖，將分別遇上蘇超冠軍格拉斯哥流浪和意甲的拉素，彼此實力旗鼓相當。至於西甲前列球隊皇家蘇斯達及貝迪斯，分對RB萊比錫和辛尼特亦勝負難料。

此外，歐洲協會聯賽淘汰圈附加賽抽籤亦完成，歐霸出局球隊李斯特城將與蘭達斯爭入16強，而歐協聯分組賽G組的熱刺和雷恩之勝方，將對壘另一歐霸出局者維也納迅速。