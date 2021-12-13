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2021年12月13日星期一
聶芷彥封后劍指亞運 長途泳港隊揚威維港泳 改路線無阻冼展霆衛冕
韋少首奪世界冠軍 後上破黑帝壟斷 感激隊友犧牲
謝拉特倒戈紅軍吞敗 揶揄奧雲「扳回一城」
伊巴謙建功助米蘭不敗 五大聯賽300球締成就
謝家榮解凍為捲飲酒風波不快
紐約城成軍7年首稱霸美職
體壇快訊：港花劍女團世盃寫歷史
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【明報專訊】（請看附圖）
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