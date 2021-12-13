體壇快訊：港花劍女團世盃寫歷史

灰熊榮休蘭杜夫戰衣

孟菲斯灰熊昨於NBA常規賽主場迎戰侯斯頓火箭，以113：106取得兩連勝，主隊同場為名宿沙治蘭杜夫舉行球衣榮休儀式，成為隊史第一人。現年40歲的他在2009至2017年效力灰熊，於2013年領軍首闖西岸決賽；而金州勇士昨作客以93：102敗予費城76人。

張吳配世界賽過關

羽毛球世界賽昨於西班牙開鑼，港將張德正/吳詠瑢在混雙首圈打響頭炮，以局數21：8、21：9輕取東道主組合，躋身32強。張德正其後伙楊銘諾出戰男雙首圈64強，則以局數0：2敗予中國隊組合。港隊今日有伍家朗出戰男單首圈，葉姵延及張雁宜亦會在女單登場。

浦和大分決戰天皇盃

下季降班日乙的大分三神，昨在日本天皇盃4強與衛冕的川崎前鋒戰至加時，憑軒歷基泰維辛的入球踢成1：1平手後，在互射12碼險勝5：4，首次打入決賽，將於下周日在國立競技場與以2：0淘汰大阪櫻花的浦和紅鑽爭冠，勝方可獲下季亞冠盃參賽席位。