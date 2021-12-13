謝拉特倒戈紅軍吞敗 揶揄奧雲「扳回一城」

新任阿士東維拉領隊謝拉特昨晨作客晏菲路，出戰舊母會利物浦的「倒戈戰」，因泰朗明斯下半場66分鐘禁區內犯下天條，令利物浦翼鋒穆罕默德沙拿藉12碼建功，以1球小勝作客的維拉。現為網上串流平台DAZN擔任評述員的奧雲，賽後問謝拉特帶領其他球隊回到昔日主場有什麼感覺時，表示若是自己必定帶點反感，謝拉特即乘機大反擊：「若我踢過曼聯，我也會很討厭回來」，被秒殺的奧雲只能以笑遮醜。

曼城車路士曼聯12碼奠勝

奧巴美揚疑外遊未返廠遭棄用

而曼城由史達寧極刑建功，以1：0氣走十人應戰的狼隊；車路士有後上助攻的中堅魯迪加補時博得12碼，以3：2險勝兩度扳平的主隊列斯聯。曼城、利物浦及車路士16戰各得38、37及36分，穩佔前三。而韋斯咸昨晚作客以0：0僅和般尼，16戰得28分，續排第4。曼聯昨晨亦靠基斯坦奴朗拿度射入12碼，作客以1：0小勝諾域治，少「鎚仔幫」1分排第5。

而阿仙奴領隊阿迪達昨證實，以「紀律原因」棄用隊長奧巴美揚。英媒報道，奧巴美揚獲准離隊外遊，但未有依時歸隊。兵工廠終憑拿卡錫迪、馬田奧迪加特及加比爾馬加希斯各建一功，以3：0大勝修咸頓，以26分排第6。