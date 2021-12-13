韋少首奪世界冠軍 後上破黑帝壟斷 感激隊友犧牲

咸美頓無緣破舒密加成就

韋少今站後若與黑帝同分，將可藉較多分站冠軍而首膺世界冠軍，然而排頭位的他起步即被第2位的咸美頓趕過。韋少隨即嘗試爬頭，但有別於上站以進取手法致碰撞，備受輿論壓力下未敢硬碰。二人其後入站換胎，紅牛另一車手佩雷斯此時居首，在黑帝力追之下發威阻止對方爬頭，令失誤頻頻的韋少得以由落後7秒，追至距咸美頓只餘不足兩秒差距。

儘管韋少大讚隊友是傳奇，但二人仍未能夾擊經驗老到的咸美頓，這名36歲英籍名將此後一直保持領先優勢，但尾段因哈斯車隊的米克舒密加與威廉士的拉特菲相撞，後者高速撞欄，賽會出動安全車至倒數一圈離開，韋少隨即爬頭力壓咸美頓衝線，以24歲之齡反勝稱霸此站，這名荷籍車手累積395.5分，以8分優勢力壓力求超越上代車神舒密加的咸美頓，在滿載爭議的一季成為車手總冠軍；平治在車隊總成績累積613.5分，以28分拋離紅牛封王。法拉利的辛尼斯今站摘季，有份助隊友登頂的佩雷斯未能完賽。

而今站後退役的一代車神「冰人」雷干倫，在58圈賽事未戰畢全程便因戰車問題退賽。哈斯車隊的馬斯本則在正賽前確診新冠病毒，無法參賽。