聶芷彥封后劍指亞運 長途泳港隊揚威維港泳 改路線無阻冼展霆衛冕

賽事昨早8時15分由競賽組揭開序幕，約100名泳手由灣仔金紫荊廣場游向尖沙嘴星光大道，即使賽道起點與終點對調，但27歲港將冼展霆繼停辦前的一屆後，再以13分44秒完成約1公里，較亞軍的岑家樂快1.1秒，在男子組衛冕，21歲的聶芷彥則以14分56秒完成，首膺女子組冠軍。冼展霆賽前數月已為今仗部署，到維港兩岸觀察水流與風勢，賽後表示路線較上屆更好，除岸邊大廈更易成為目標，與觀眾距離更近，打氣聲成為動力。

錯失東奧席位 聶冀疫後出征

同是全職公開水域港將的聶芷彥，則認為水流較急，但看着岸邊紅色聖誕樹，較往屆更易游向終點。她表示一度飲了海水，但為三戰維港泳首封后感興奮。她今年6月於葡萄牙出戰奧運外圍賽，僅負新加坡隊泳手屈居亞洲第二，錯過東京奧運入場券。她這次首奪新世界維港泳后冠，表示會以明年亞運為目標，「希望可以爭取較前名次，甚至奪牌，同時在世界賽爭取好成績，但先要做好明年2月的選拔賽，亦盼疫情後可繼續出征」。

未因何詩蓓佳績轉軚 楊珍美謀退役

今屆維港泳約共1200人參戰，包括前三項鐵人港將李致和、2016年奧運後退役的飛魚劉彥恩，以及今夏戰畢東奧的楊珍美。李致和較兩名女將早游畢全程，屬大學同學的劉彥恩與楊珍美則全程結伴，笑說沿途以享受心態為主，目標只為在優悠組完成賽事。她們亦表示樂見賽道更改，大讚賽事氣溫、水質等。

24歲的楊珍美今夏與同屬大學同學的何詩蓓征奧，後者上周於國際游泳聯賽領軍贏得總冠軍，雖身兼新世界維海泳大使，但因在阿布扎比備戰短池世界賽，未能返港亮相。而楊珍美戰畢今仗後，透露已逐步轉型，「現在仍維持訓練，亦兼顧全職工作。何詩蓓的成績當然對港隊有鼓舞作用，但我也在尋覓新方向，或到明年稍後時間，才決定會否出戰亞運」。