丹尼爾誓回醒地上最強 錦標之王更勝美斯 回巢為「世一」而戰

丹尼爾上月回歸，下月勢可為巴塞隆拿第2次「地標」，比起2008至2016年首次效力巴塞時，他說：「現在頭髮少了，但那份爭勝欲望始終如一，我知道自己可為這間球會奉獻什麼。我不單在場內，甚至是場外都能有貢獻，亦可協助球會與球迷之間創造協同效應，幫助改變成績。球迷對我期望甚殷，我定必好好回應。我只為第一而生，不會為第二而戰。」

讚美斯最佳拍檔

丹尼爾職業球員生涯始於巴甲球會巴希亞，之後效力西維爾、巴塞、祖雲達斯、巴黎聖日耳門（PSG）及聖保羅，連同巴西隊、U20隊和奧運隊在內，共贏了全球最多的43個冠軍（見表），較巴塞前隊友、現效力PSG的美斯多5個。丹尼爾今夏助「森巴兵」奪得奧運金牌後，34歲的美斯說：「我曾告訴他，我的錦標數目將會迎頭趕上。」丹尼爾的回應是：「這個歷來最佳的球員只要有這想法，隨時可以超越我。我可以為你多助攻1次。」

丹尼爾在過去效力巴塞的8季共上陣391次入21球，又為美斯穿針引線建功40次，合力23次舉起冠軍獎盃，是以，丹尼爾回味往昔是甜在心頭：「除了我的女友，美斯是我的最佳拍檔，感謝你讓我成為你的故事一部分。在球場上和更衣室內，你和尼馬都是我的最佳隊友。」惟美斯早前七奪金球獎，丹尼爾卻不敢苟同，他說，「若基斯甸艾歷臣是得主，對每個人來說都是好事，這可為世界球壇帶出一個強烈信息，更能觸動人心。」該名丹麥隊中場今夏於歐洲國家盃，對壘芬蘭隊期間因心臟驟停昏倒地上，幸急救後逃離鬼門關。

認C朗最難應付

巴塞上月有名宿沙維回巢執教，但至今只錄得5戰2勝1和2負，今晚作客奧沙辛拿，而預料丹尼爾下月完成註冊後，在場上將續任右閘，被問及最不想面對的對手時，他說：「基斯坦奴朗拿度（C朗）。如果你只得99%集中力，便會被他愚弄得像傻子。」然而，隨着巴塞無緣歐聯16強，丹尼爾今季已無法再與現效力曼聯的36歲球星C朗交鋒，或成他季尾約滿前的一大遺憾。