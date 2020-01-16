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2021年12月12日星期日
曼城挫十人狼隊穩居首 史達寧12碼制勝 哥帥稱衛冕最少需90分
蘭歷克暗示無意強留普巴 稱難改變有離心球員
熱刺歐協聯迎雷恩取消 待歐足協定命運
韋少F1煞科排頭位 0.371秒力壓黑帝 爭世冠佔先機
卡爾勢坐正掌美男籃征巴黎奧運
體壇快訊：三代港將今戰維港泳
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丹尼爾誓回醒地上最強 錦標之王更勝美斯 回巢為「世一」而戰
皇馬同市打吡爭十連勝 傳欲斟C朗再上艦
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【明報專訊】（請看附圖）
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