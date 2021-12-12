體壇快訊：三代港將今戰維港泳

東方南區菁英盃言和失分

冠忠南區與東方龍獅昨於菁英盃分別失分，榜首東方龍獅有前鋒艾華頓在15分鐘先開紀錄，但下半場補時階段被晉峰射手費利浦薩破網，以1：1和波收場，7戰15分續居首。南區昨晚尾場則以0：0賽和標準流浪，落後3分排第3。傑志較東方少兩分，今午出戰香港U23爭勝升榜首；理文則在港超聯賽作客港會。

世界賽開鑼 港將分途出擊

羽毛球世界賽今日於西班牙開打，世界第7的港將鄧俊文與謝影雪免戰首圈，周三起在混雙32強登場，其餘10名港將則會在首圈64強打起，包括另一對混雙組合張德正/吳詠瑢，而男單主力伍家朗對陣印度隊的帕萊，李卓耀出戰美國隊的舒之顥。

PSG迎摩納哥爭返勝軌

巴黎聖日耳門（PSG）明晨從歐聯回到法甲戰場，經歷聯賽兩連和後誓主場擊退摩納哥重返勝軌。射手「天使」迪馬利亞表示，自美斯今夏從巴塞隆拿來投後，全隊都在協助他適應新生活，又認為對方狀態不穩屬轉會的正常現象。PSG暫以42分高踞榜首，較客軍多16分。