韋少F1煞科排頭位 0.371秒力壓黑帝 爭世冠佔先機

阿布扎比站昨晚上演今季最後一場排位賽，車手總成績同分的咸美頓與韋斯塔本，最終韋少做出1分22.109秒，以0.371秒力壓咸美頓搶得頭位。平治另一車手保達斯只列第6，紅牛的佩雷斯則緊隨麥拿侖的諾利斯衝線，保住第4位的第2排位置起步。荷蘭籍的韋斯塔本今季分站贏出次數較黑帝多，戰畢今站若與咸美頓仍然同分，將可首奪世界冠軍。阿布扎比站近6季正賽均由搶得頭位的車手勝出，但再之前6季此站頭位車手均失利。

英籍名將咸美頓去年在此站奪冠兼七度成為世界冠軍，今晚再勝將打破與舒密加共同保持的總冠軍次數紀錄。而平治總監禾夫及咸美頓在賽前均曾批評韋少，其中咸美頓在上站與對方碰撞，奪冠後以粗言斥責這名後輩「瘋狂」，國際汽聯上周警告各隊勿試圖「攬炒」，疑將矛頭指向紅牛。紅牛總監漢拿昨日反擊，他說：「這他們要將韋斯塔本塑造成不負責任的車手，力求借輿論向他施加最大壓力。」

冰人迎F1生涯告別戰

今晚賽事另一焦點將落在42歲的「冰人」雷干倫身上，這名芬蘭籍名將今晚為愛快羅密歐完成最後一仗後，便會結束27年車手生涯。