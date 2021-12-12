熱刺歐協聯迎雷恩取消 待歐足協定命運

熱刺日前有13名職球員確診新冠病毒，單方面公布延遲迎戰雷恩，半天後始獲歐洲足協確認當晚賽事不會舉行，令剛抵英的法甲球隊雷恩白行一趟，一度惹爭議。英媒報道，歐洲足協將這場歐協聯出線生死戰限期定為12月，因而要求英超快車檔期「讓路」，但歐洲足協昨晚確認不會重賽，出線安排待公布。雷恩已在G組以11分鎖定出線席位，另一席原定由少1分的維迪斯與少4分的熱刺爭奪。至於在英超15戰得27分的韋斯咸今晚作客般尼，若取勝將可領先踢畢14輪的熱刺6分，莫耶斯賽前說：「我希望球員可以把握時機擴大優勢，但作客般尼從來不易，而且還有阿仙奴從後追趕。」

李城迎紐卡素爭返勝軌

李斯特城日前亦有10名職球員染疫，而球隊前天作客在歐霸分組賽不敵拿玻里，跌落歐協聯。數以百計作客球迷該仗乘穿梭巴士到場，但由警方安排的巴士行錯路，令他們錯過半小時賽事，球會計劃向歐洲足協投訴。領隊羅渣士賽後安撫球迷，今晚迎戰紐卡素亦誓取勝作回報。