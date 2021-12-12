曼城挫十人狼隊穩居首 史達寧12碼制勝 哥帥稱衛冕最少需90分

聯賽錄得五連勝的曼城，上半場在控球及埋門次數均明顯佔優。近日被指有望續約的右閘祖奧簡斯路，多次右路產生威脅，惟連番助攻及冷箭均無功而回。狼隊前鋒魯爾占美尼斯上半場補時犯規領黃後，在緊接的罰球因阻止對手快開，1分鐘內領兩黃一紅被逐，令半場力保不失的客軍，下半場需以10人應戰。

占美尼斯1分鐘內2黃1紅

「藍月」換邊後在55分鐘獲得黃金機會，根度簡接應傳中頭槌攻門越過門將，但被客軍的高亞迪門前救駕。65分鐘，曼城因對手的祖奧莫天奴禁區內犯手球，經視像裁判（VAR）覆核後獲得12碼。史達寧操刀打破僵局，攻入他在英超第100個入球，並為曼城奠定1：0的勝局，16戰38分居首。

曼城主帥哥迪奧拿賽前獲頒英超11月份最佳教練獎項，自2016年接掌以來十度成為單月最佳，是獲得此獎項第三多的領隊，僅次於名帥費格遜和雲格。曼城昨仗勝出後雖續居榜首，但利物浦及車路士仍在積分榜緊隨其後，西班牙籍主帥哥迪奧拿對爭標形勢亦不敢怠慢，認為今季要成功衛冕，最少需取得90分，「冠軍將需要勝出很多場賽事，可能要取得90分或以上」。

曼城列夏蘭特明夏頭號目標

此外，多間英國傳媒報道，哥迪奧拿將多蒙特射手艾寧夏蘭特視為明夏在轉會市場的「鋒線頭號收購目標」，希望將他帶到曼徹斯特。夏蘭特的經理人拉奧拿透露，該名21歲挪威隊前鋒很大機會離開「蜜蜂兵團」，並列出四大潛在新東家，包括拜仁慕尼黑、皇家馬德里、巴塞隆拿及曼城。不過這名牌經理人強調，會與德甲的多蒙特保持溝通，冬季轉會窗不會就夏蘭特有任何操作。

昨晨賽事方面，賓福特半場落後0：1下，完場前6分鐘由隊長邦圖斯贊臣扳平，加上麥比奧莫補時6分鐘射入12碼，最終反勝另一支升班馬屈福特2：1。