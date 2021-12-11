職業球員時光匆匆 失熱誠轉任地盤科文 陳廣豪慶幸曾為夢堅持

陳廣豪效力黃大仙青年軍時，跟隨現任晉峰總教練何信賢，之後踢過晉峰、永義、花花等隊及到過夢想FC跟操，至2018/19年球季，獲曾在晉峰共事的郭嘉諾給予機會，得償所願加盟佳聯元朗首戰港超，由防中變前鋒、季初3個月6場入4球成一時佳話，當選該季10月最有價值球員，最後全季獨取8球入選港超年度最佳前鋒最後4強；陳廣豪亦先後代表港隊贏得港澳埠際賽及省港盃，2019年6月更獲時任港足主帥麥柏倫徵召，在主場友賽中華台北隊首為大港腳上陣，首季職業生涯已達成不少本地球員都未做到的成就。及後他轉投冠忠南區簽約兩年，由元朗到南區效力3季，兩度打入菁英盃決賽均正選上陣，離奪冠只差一步。

首戰港超即成名 曾入選港足

約滿未埋班 決意尋新出路

不過，陳廣豪在南區兩季多任後備且僅入3球，今年5月未獲續約後，他透露雖有3間港超隊招手，包括現已退出的天水圍飛馬，亦參加過香港職業足球員協會安排的失業球員操練，但他承認近年缺乏上陣機會影響信心，加上向他招手的球會遲遲未有新消息，逐漸熄滅對職業足球的熱誠，最後加盟永義地產轉戰港甲業餘聯賽，「今夏後期已心灰意冷，好似無咗團火和覺得去到樽頸，與其純粹留在球圈渾渾噩噩、不知在追求什麼，目前球圈又無乜前景，倒不如早點轉行看看有否其他發展，始終返份全職邊踢業餘足球，收入其實差唔遠」。

轉行後兼職港甲業餘波

回顧3季港超成名早跌得快

陳廣豪中六畢業，效力元朗時邊踢波邊讀毅進文憑課程，自言最憎讀書的他，此前只做過刷油漆或跟車搬家俬等兼職，直至上月底才做人生首份全職，在一間小型建築公司做地盤科文，與工人溝通及跟進施工進度。投身社會像白紙由零開始，他現每周一至六返朝九晚六，加上周日踢港甲和操練，私人時間所剩無幾，「一定是做職業球員會享受點，但諗長遠點早些出來投身社會，總好過30多歲踢完波後要轉行由低做起」。他承認轉行後重返港超及再次代表港足機會已不大，笑言「可能代表港隊踢5人足球還可以」。

回顧僅3季港超生涯，陳廣豪形容為「成名得早，但跌得快」：「第一場港超就入波，又代表過港隊，可能很多事來得太快，現在踢波像失去目標」，惟他猶幸當年為求踢職業足球到處叩門試腳，過程中還是有堅持努力去嘗試，「當初我只給一年期限，知道若把握到就陸續有機會，無就立即轉行，所以當年好搏命，訓練時都要跑第一，且在其他隊試腳時曾被指未夠班，好想證明自己，也是首季港超踢得好的原因」。

文：余瑋、圖：馮凱鍵