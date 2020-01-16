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2021年12月11日星期六
車仔難破大巴成爭標阻力 杜曹解鎖三五二 翼衛機動見成效
首返晏菲路倒戈 謝拉特領維拉誓取紅軍
蘭歷克領魔征諾域治續爭不敗 麥湯米尼讚率軍撥亂反正
李城轉戰歐協聯 羅渣士：不知是什麼賽事
巴塞證迪比艾巴今年勢收咧
公牛爆疫5將被隔離 殘陣灰熊挫湖人守第4
體壇快訊：港超後年續獲亞冠席位
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職業球員時光匆匆 失熱誠轉任地盤科文 陳廣豪慶幸曾為夢堅持
39歲基奧雲尼回鄉保狀態 冀續戰港超
港超建功瞬間
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【明報專訊】（請看附圖）
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