車仔難破大巴成爭標阻力 杜曹解鎖三五二 翼衛機動見成效

車路士vs.列斯聯 now622台 晚上23：00直播

年初杜曹匆匆接手半爛的攤子，把盡遣貴價大牌攻兵的不切實際想法斷捨離，全力重建防務重拾平衡，大成功之後，今季才開始引入進攻花款。然而期望一蹴而就同樣不切實際，尤其對比曼城與利物浦苦練數載，達成自動波的兩翼突破大巴，車路士便顯得遠遜，亦屬爭標最主要障礙。論前景完全毋須悲觀，惟事實確見，由上周敗走韋斯咸、到再之前幾乎遭曼聯塞死，以至更早的歐聯飲恨祖雲達斯腳下，連番無法有效撕開結構良好的龜縮。

百搭應用造就「帶刀侍衛」

攻擊選項多 敵軍難捉摸

話雖如此，翼衛的擴大運用仍屬革新重點。最簡單，其實也不簡單的，乃跟邊鋒調位。不簡單之處為並非純粹於側擊中，看誰拉得更邊走得更前，或外疊瓦內疊瓦之類轉換，而是真正意義上的位置改變，翼衛有自由甚至按指令，直插最中央、最心臟的炮台位。列斯占士暫入四球成陣中次席射手、今仗又倦勤的芝維爾上陣較少也有三球並列第三，誠非偶然。

第二點涉及曾經探討的中後場推進，指出過基於三四三的兩人中場被針對封鎖，杜曹立即試以三五二解鎖，如今則再添傳送渠道，有點似曼城的兩閘內移駁腳，但藍軍翼衛的企位要更靈活機動，有時會繞到敵軍第二或第三層壓迫的身後，瞬間串演八號。這種百搭應用，首先可避免犧牲鋒線人手，然後是間接帶出其他套路。例如通過拉扯配合和互相補位，左右中堅容許引球上前及貢獻冷箭威脅。另一項更重要的演化，乃最近常見中場獨留佐真奴墮後，拍檔推前做八號，從而令攻擊選項更難捉摸。簡迪在大炒李斯特城之役，就將角色演繹得淋漓盡致。

迎列斯聯料爭勝難度低

可惜簡迪接着掛彩，亦隨即暴露此舉有辣有唔辣。其他中場球員用球能力固然更強一些，無奈反搶和回防、對第二落點預判等等都輸條街，未能全面覆蓋更見廣闊的責任範圍，使原本固若金湯的城池產生裂痕。別的不說，單講被鎚仔二度扳平的一球，有簡迪在便很可能頂得住。不過，有裂痕不代表一定出事，近期確實發生好些啱啱遇着剛剛，像艾度亞文迪的連環自殺即屬偶然（連環屬偶然，自殺屬必然），佐真奴亦可能受到比賽過多及背部微傷影響腦筋。

當然尚有個別抵鬧的decision-making，譬如見到盧卡古掛帥，哪怕柱躉狀態未足，總之後場就放棄思考、放棄行之有效的耐心組織，草草一腳送前，斷纜自不待言。慶幸盧卡古周中寓賽於操漸見起色，就算撇開這一環，以列斯聯的全場人盯人，不善對抗壓迫的簡迪繼續休養無妨，遭照肺的藍戰士若能打醒精神，質素夠打穿客軍已見底的逼搶有餘。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高