熱刺爆疫延期掀爭議 單方面公布遭雷恩批評 英超收緊防疫措施

熱刺在歐洲足協正式公布前發官方聲明，指因應隊內出現多宗新冠病毒陽性個案，原定香港時間周五凌晨主場對雷恩的歐協聯賽事將會延期，並正與歐洲足協商討賽程新安排。熱刺又表示，與英國當局顧問商討後，決定遵從建議關閉一隊的訓練設施，訓練中心的其他設施則維持開放。

熱刺關一隊訓練設施 研賽程新安排

然而雷恩其後發聲明，澄清兩軍及歐洲足協在視像會議上，熱刺總監柏拉迪斯表達球隊傾向不作賽的意願，但賽事延期的說法當時未獲歐洲足協確實。這支已鎖定首名出線的法甲球隊更指摘主隊，表示熱刺事前在電郵中表明賽事如期舉行，但在客隊大軍抵達倫敦後反口，打算不如期作賽，做法違反公平競技原則，重申球隊的意願是如常作賽。他們又稱，歐足協訂明若一支球隊爆疫，導致一隊名單不足13人或沒有門將能夠上陣，才能夠申請延期。然而隨着歐洲足協在賽前不足12小時宣布賽事延期，兩隊爭議才暫告一段落。

李城7將不適缺陣 部分球員確診

至於今晨於歐霸作客拿玻里的李斯特城，賽前亦證實隊內7名球員分別因確診新冠病毒及生病缺陣。領隊羅渣士稱，一些只感到不適的球員原本或能趕及候命，但球會不想他們冒險，因此決定讓有關球員留在家中休養。

英球迷觀戰須「疫苗護照」

另外，英國首相約翰遜宣布將收緊防疫措施，要求民眾到包括球場等超過1萬人的場合時，必須出示「疫苗護照」或提供陰性檢測結果方能入場，有關措施將於下周一起生效。英國傳媒報道指，英超以至英乙球會均有信心配合當局要求，惟有球會表示，新措施需要更多人手協助檢查球迷的疫苗護照，但因薪酬及工作環境均欠佳，導致招聘人手出現困難。