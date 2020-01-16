黑帝決戰韋少 FIA警告「攬炒」扣分

世界一級方程式賽車（F1）後晚上演煞科戰，同分的平治「黑帝」咸美頓與紅牛星將韋斯塔本，將藉今仗爭奪車手總冠軍。練習賽今日展開前，國際汽聯（FIA）競賽總監昨警告車手，勿試圖「攬炒」或以違規手法終結比賽，否則將被扣分。

平治總監籲公平競爭

被譽為近屆競爭最激烈的F1車手總冠軍爭奪戰，後晚將在阿布扎比上演的煞科站，決出黑帝與韋少的最終命運。雖然二人同分，但韋少贏出分站次數較多，若煞科站後二人仍同分，這名紅牛車手將首膺世界冠軍。黑帝上站賽後曾斥責韋少為勝出漠視規則，車壇近日討論韋少會否以不恰當手段爭冠，平治總監禾夫昨日則再表示希望車手公平競爭。FIA競賽總監Michael Masi昨日向各隊發出警告，表示任何人違反公平原則，或欠缺體育精神，將被禁賽及扣分。

咸美頓力求獨攬紀錄

備受壓力的韋少在賽前表示，平治今季行為及言論，扭轉他對這支車隊的好印象。他未有指明原因，但期望與黑帝公平競爭，表示即使最終落敗，亦會恭賀對方。

咸美頓若藉今仗奪得第8個世界冠軍，將獨攬與德籍車神舒密加保持的紀錄，同屬德籍的4屆冠軍車手維迪，今為雅士頓馬田出賽前，表示希望韋少奪冠，保住舒密加的奪冠紀錄。