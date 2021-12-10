紅魔輪換和波 沙維治子代父圓夢

曼聯看守領隊蘭歷克在這場例行公事收起大部分主力，門將起用甸恩軒達臣把關，9分鐘由格連活特接應傷癒的勞基梳爾傳中車身窩利破網，但完半場前被年青人扳平1：1。蘭歷克賽後大讚年僅20歲的格連活特充滿天分，稱對方若繼續進步，將可成為曼聯主力。同組的阿特蘭大原定昨在主場對維拉利爾，但這場次名出線生死戰因大雪延至今晨舉行，以決出16強最後一席。

沙維治見證愛兒上陣泛淚

曼聯昨仗有3名球員首度上陣，分別是兩名18歲小將查理沙維治和伊巴爾，以及老將門將湯希頓。查理沙維治是威爾斯隊名宿沙維治之子，父親出身曼聯青訓，與「七小福」同期，但未在一隊上陣，後於伯明翰及布力般流浪等隊征戰英超成名。現任電視台評述員的他，當獲悉兒子列入大軍時已眼泛淚光，到89分鐘見證愛兒後備入替，完成自己未能做到的成就，這名昔日英超悍將激動地說：「我從沒想過這句話（換人調動）會由我說出來，這是非常令我自豪的一天！」而湯希頓今夏相隔11年重返曼聯，在67分鐘後備入替甸恩軒達臣，以35歲之齡完成在母會的處子戰。