車路士遭祖雲搶首名 杜曹斥鬥心不足

邦路斯目標至少8強

迪姆華拿縱在開賽僅一分鐘打開紀錄，加上盧卡古建功結束10場入球荒，但車路士在補時4分鐘失守，最終作客只能以3：3打和辛尼特。同組的祖雲達斯在主場1：0小勝馬模後，以6戰15分力壓13分的車路士奪得首名。藍戰士以次名晉級後，16強潛在對手將包括勁旅皇家馬德里、拜仁慕尼黑、阿積士或里爾。祖雲達斯今季在意甲戰績欠佳，但中堅邦路斯賽後自信地稱，「斑馬軍團」今屆歐聯目標要至少殺入8強。

艾斯派古達冀英超尋穩固防守

車路士受到傷兵問題困擾，近4場僅一勝，昨仗要由沙奧尼古斯及列斯占士分別串演左翼衛及防中。藍戰士在上屆歐聯封王僅失4球，對於近兩仗失分共失6球，杜曹不滿麾下爭勝心不足，「球隊多了回傳，不像以往般積極進攻，缺乏飢餓感，最終近兩仗都受到懲罰」。隊長艾斯派古達稱，球隊明晚英超迎戰列斯聯時，必須尋回過去穩健防守，因為「防守是球隊過去成功一大關鍵」。