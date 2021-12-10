巴塞恥負拜仁出局 淪落歐霸前路難行 21年首分組賽止步 沙維信可重新出發

拜仁在E組全勝高踞榜首，已提早鎖定首名出線席位，但昨晨在主場閉門迎戰巴塞，仍派出湯馬士梅拿、羅拔利雲度夫斯基等多名主力正選。利雲度夫斯基在上半場34分鐘貢獻助攻，由梅拿頭槌攻入個人歐聯第50球，成為德籍球員第一人。9分鐘後，利萊辛尼一記遠射破網，為拜仁領先2：0完上半場。拜仁換邊後有穆斯亞拿建功，鎖定3：0勝局。賓菲加同日以2：0挫基輔戴拿模，在E組勝和負各二得8分，以1分優勢力壓2勝1和3負的巴塞，挾小組次名出線；曾五奪歐聯的巴塞則自2000/2001年球季以來，首次在分組賽止步，跌落歐霸戰場。

拿高斯文：更集中不止入3球

巴塞今屆6場分組賽只入兩球，寫隊史新低。拜仁主帥拿高斯文不留情面，暗嘲本可令對手吞下更慘烈敗仗，他說：「我們在下半場加強防守，巴塞得以更多地控球，但我相信若麾下更集中，肯定不止入3球。」巴塞更被西班牙傳媒聲討，《馬卡報》大字標題以「沉淪」形容球隊，《阿斯報》亦稱是歷史性災難。

巴塞名宿沙維上月中正式上任救亡，兩周前領軍在歐聯主場與賓菲加互無紀錄，埋下出局伏線，連同西甲近5戰2勝1和2負，此役更未能扭轉出局命運。英格蘭隊前國腳祖高爾賽後點評，這支昔日歐洲列強已失去競爭力，應當機立斷大換血及重組。沙維賽後似乎難以接受現實，又說：「我很憤怒，我們不應屬於歐霸，實在為這個現實失落，但我們會展開新的一頁，從零開始努力改進，爭取重返歐聯。」

歐霸戰附加賽勢遇勁敵

歐洲足協自2010年起，將歐洲足協盃改制為歐霸盃，巴塞此前從未贏過歐協盃，亦未曾出戰改名後的歐霸。近期陷入財困的他們，在今夏放走球星美斯，賽前被指一旦在歐聯小組出局，收入將大減約2000萬歐元（約1.76億港元），如今淪落歐霸，前途亦未見光明，皆因今屆新制之下，歐聯小組第3名需在明年2月藉附加賽爭入16強，亦因並非種子球隊，首仗勢遇勁敵。

薩爾斯堡挫西維爾 出線寫歷史

至於另一西甲球隊西維爾，昨晨在G組以0：1不敵在奧地利主場迎敵的薩爾斯堡，與巴塞同樣跌入歐霸戰場。里爾作客以3：1擊敗禾夫斯堡後，以1分優勢力壓薩爾斯堡首名出線，次名的薩爾斯堡首度躋身歐聯16強。