干地證8將染疫 熱刺殘陣迎雷恩 與維迪斯分途爭次名 卡尼勢伙貝雲積攻堅

熱刺vs.雷恩 now643台 明晨04：00直播

目前在歐協聯G組5戰僅得7分的熱刺，今晚若未能在已出線的雷恩身上全取3分的話，與熱刺同分的維迪斯就有機會乘虛而入，連次名的附加賽席位亦不保。偏偏據英媒報道，熱刺在最新一輪新冠肺炎測試發現有多名職球員呈陽性反應，干地在昨晚記者會上亦已證實「中招」球員數目達8人，英國《太陽報》更指今季已在英超取得6個入球、2次助攻的韓國首席球星孫興慜，不幸是其中一名染疫球員。一旦疑似中招的熱刺職球員，在覆檢中仍驗出陽性反應的話，他們將須隔離最少10日，勢將錯過此場歐協聯對雷恩之戰，以及須避戰部分英超賽事。據報熱刺會方已向英超賽會申請下輪對白禮頓的賽事改期。

熱刺申請下輪英超改期

干地嘆無空間予卡尼休息

此外，由於左路兩名球員賴恩施斯隆及利古朗分別要停賽及有傷在身，干地在對雷恩賽前已表明「除非球員可陸續復出，否則並無空間讓哈利卡尼等主將在接下來的賽事休息」。他同時也對可翼可鋒的貝雲積寄予厚望：「我們現在已經有一名世界級的射手，而孫興慜則是一名可以打9號及10號位的球員。不過如果有需要的話，我也會將貝雲積放在9號位或10號位，他有能力串連好前線，並為球隊帶來入球助攻，就如哈利卡尼一樣。」

羅馬爭出線 傳拖肥擬斟摩帥

干地受困於新冠肺炎，然而熱刺舊教頭摩連奴亦不好過。摩帥麾下的羅馬在歐協聯C組暫列次名，須與波杜基林特分途爭奪首名直接出線權，因此明晨作客對索菲亞中央陸軍必須取勝。惟「首都狼」近5場意甲聯賽輸掉三仗，包括上輪0：3大敗國際米蘭腳下，賽後心情欠佳的摩連奴又與記者爆發罵戰，盛傳英超表現欠佳的「拖肥」愛華頓，或考慮向摩帥拋出橄欖枝，取代備受壓力的名帥賓尼迪斯。