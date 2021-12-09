美斯總入球超越比利 麥巴比締最年輕入球30+

齊起孖領PSG大勝次名出線

賽前已穩奪次名的PSG，開賽兩分鐘便由麥巴比先開紀錄。該名22歲射手在5分鐘後接應迪馬利亞妙傳，突破越位窩利破門再下一城。他在38分鐘更助攻美斯在禁區外燙射得手，並由美斯於76分鐘射入12碼梅開二度，以4：1大勝於68分鐘破蛋的布魯日。

麥巴比昨原本有機會大演「帽子戲法」，但在PSG獲12碼後，決定交予博得犯規的美斯操刀。他賽後解釋該決定是為了提升隊友信心，對球隊有利無害，「我們需要美斯，他需在賽事中帶着信心作戰。他是役取得兩個入球，對他和球隊而言也是好事」。主帥普捷天奴亦透露，自己容許麾下臨場決定12碼主射人選。

同組首名的曼城則作客1：2不敵RB萊比錫。主隊24分鐘及71分鐘先後攻破曼城大門。「藍月」於76分鐘靠馬列斯的頭槌追近，但基爾獲加其後蓄意踢向安祖施華領紅被逐，未能扭轉敗局。萊比錫全取3分後，以小組第3轉戰歐霸。