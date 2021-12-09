馬體會死裏逃生次名出線 B組後上壓波圖米蘭 紅軍全勝寫英球會歷史

馬體會賽前包尾，落後排次席的波圖兩分，為爭出線此役非凱旋不可，惟開賽13分鐘卻有箭頭蘇亞雷斯傷出，但基沙文在55分鐘挺身而出拔頭籌。67分鐘，馬體會的恩歷克卡拉斯高因拳擊對手直接領紅。70分鐘，波圖後衛雲達爾拿斯文圖犯規，引發兩軍職球員衝突，結果球證向雲達爾拿斯文圖，以及後備席的波圖門將馬捷斯直接拔紅。

戰情火爆雙方領紅 奧比歷嘆出線不可思議

90分鐘，基沙文助攻安祖哥利亞得手，後有迪保羅在1分鐘後建功，終以3：1挫完場前有沙治奧奧利華拉破蛋的波圖。馬體會賽後得7分，以兩分反壓波圖獲次名出線，亦連續4季闖入16強。基沙文說：「我們是一支真正的團隊。我們需要每個人都盡自己的一分力來達標。我們從沒失去信念。」門將奧比歷則說：「這是一個不可思議的晚上。我相信很多人不會向我們投信心一票，但在此仗中，我們展示了這是一支傑出球隊。」

沙拿續為紅軍建功 連續5季20+看齊魯殊

利物浦首次作客AC米蘭的正選陣容，是只留用上場英超險勝狼隊3名球員，分別是門將艾利臣比加、前鋒沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿。AC米蘭先藉守將湯姆利於29分鐘開紀錄，沙拿在7分鐘後扳平，亦成為1981至87年的魯殊以來，首個連續5季都能至少入20球（20+）的紅軍球員。55分鐘，今季第4次擔正的奧歷治建功助紅軍反勝2：1完場，賽後6場分組賽全勝。

高普說：「這個晚上，我充滿自豪感，全取18分是最好不過了。在大幅輪換下，上陣的球員仍有足夠自信，展示了他們有多優秀。全場21次攻門，防守出色，組織良好。我看到球隊踢出最好的足球。」AC米蘭賽後以4分包尾，教練皮奧利說：「我們的目標是讓球迷獲得樂趣，可惜最終無法辦到。我們已從這6場比賽學習不少。」