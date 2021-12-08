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2021年12月8日星期三
巴塞誓挫拜仁保錢途 倘出局失1.76億收入 迪比促重視如決賽
曼聯迎年青人勢輪換 甸恩軒達臣料正選把關
熱刺6將檢測陽性 歐協聯生死戰添憂 廠兵遭絕殺 奧巴美揚續食白果
摩連奴帥位危 托迪撐續掌羅馬
吳安儀蘇格蘭賽憾負梅菲 征男子賽喜見進步
字母哥轟27分 27歲生日奏捷
體壇快訊：南華狂勝建龍飛馬兩連捷
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【明報專訊】（請看附圖）
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