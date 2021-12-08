體壇快訊：南華狂勝建龍飛馬兩連捷

港隊亞青殘運9金謝幕

港隊前晚於巴林戰畢亞洲青少年殘疾人運動會，東京殘奧泳將陳睿琳與張可盈在女子SM14級200米混合泳包辦金、銀牌，區樂詒在S1-10級50米自由泳（12-15歲）添銀，林寶儀與張浚諾亦在背泳及混合泳摘銅，終助港隊累計以9金11銀12銅謝幕，今午凱旋。

鄭智兼任廣州隊主教練

中超的廣州隊（廣州恒大）昨宣布，由鄭智出任球員兼主教練。鄭智在去年6月成為一隊助教，半年後升任球會總經理。意籍教頭簡拿華路今年9月證實與廣州隊解約，這名41歲中國隊前隊長終在中超下周開鑼前正式上任，前天亦已領軍出戰友賽。另一中超球隊天津泰達董事長等高層，則涉「嚴重違紀違法」受查。

保連奴勢自由身投哥連泰斯

巴西傳媒昨報道，33歲巴西籍中場荷西保連奴離開沙特阿拉伯後，已和巴甲球隊哥連泰斯達成口頭協議，將以自由身簽約至2023年12月。而明尼路上周落實提前兩輪重奪巴甲冠軍，球會贊助商昨向1000名球迷提供免費紋身服務，慶祝相隔50年再奪冠。