熱刺6將檢測陽性 歐協聯生死戰添憂 廠兵遭絕殺 奧巴美揚續食白果

英媒football.london報道，熱刺有6名球員及2名職員的檢測呈陽性，正待覆檢結果，若確診面臨最少10天隔離，需缺陣3仗；球會未回應事件。熱刺周日於英超主場以3：0大勝護級球隊諾域治，當時有艾馬遜及拜恩基爾因病缺陣，但據報與染疫無關。熱刺在歐協聯暫居次席，於香港時間周五凌晨迎戰雷恩屬出線生死戰，於英超則暫以14戰25分列第5，下周日作客白禮頓，本月尚要迎接12日5戰的快車檔期。

奧巴美揚締近7年最長入球荒 阿迪達調動捱批

而阿仙奴昨改以拿卡錫迪擔任正選前鋒，在上半場補時階段憑中場奧迪加特接應基蘭泰亞尼傳中施射，作客以1：0領先愛華頓，但主隊有李察利臣兩度食詐糊後，在80分鐘以頭槌補中扳平。補時2分鐘，迪馬雷格雷禁區抽射中柱彈入，協助愛華頓反勝，終止8場不勝頹勢；阿仙奴踢畢15輪，少熱刺兩分排第7。奧巴美揚今仗被阿迪達列作後備，在85分鐘才上陣入替拿卡錫迪，連續6場「食白果」，是個人7年來最長聯賽入球荒。阿仙奴名宿亨利上仗批評阿迪達，冷待隊長會加深球隊矛盾。現為球評的加利尼維利這次亦質疑，阿迪達今仗先換入另一名射手尼基迪亞，認為奧巴美揚不會喜歡這決定。

另外，修咸頓有門將阿歷士麥卡菲及費沙科士打受傷，昨落實與40歲的卡巴尼路簽1個月短約救急。