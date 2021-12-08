巴塞誓挫拜仁保錢途 倘出局失1.76億收入 迪比促重視如決賽

受德國巴伐利亞州的新冠疫情影響，今仗將閉門舉行。巴塞隆拿目前領先第3位的賓菲加兩分，今仗擊敗拜仁即可出線，否則需視乎賓菲加對基輔戴拿模的戰果。若巴塞與賓菲加最終同分，後者將以較佳對賽成績出線。而巴塞近8年在歐聯六鬥拜仁1勝5負，出線形勢堪憂。

巴塞倘出局勢打亂增兵部署

巴塞除了在2003/04球季未取得歐聯資格外，對上一次在歐聯分組賽止步已是2000/01球季，當時在分組賽屈居於AC米蘭及列斯聯，以小組第3轉戰歐協盃（歐霸前身）。《馬卡報》報道，巴塞在制訂預算時，以晉級歐聯8強為目標，假若最終在分組賽出局，估計收入將較預期少2000萬歐元，勢打亂主帥沙維在冬季轉會窗的增兵計劃。

傳獲沙維青睞 沙拿效忠紅軍

巴塞上仗在西甲不敵貝迪斯，今仗續有新星安素法迪、柏迪及前鋒巴夫韋迪因傷倦勤。傷癒復出的翼鋒奧士文尼迪比利，過去3仗均只後備上陣，今仗預料重返正選，與菲臘比古天奴攻堅。陣中另一鋒將迪比表示，球隊已準備就緒，將傾盡全力爭取出線，「我們不得不投入最高強度，我們有90分鐘時間完成目標。雖然賓菲加的賽事或會有所影響，但我們需要專注自身並拿下勝仗」。至於分組賽5戰全勝的拜仁，有後衛甘美治在內的3人因確診新冠病毒缺陣。

此外，巴塞教頭沙維被指有意簽入利物浦翼鋒穆罕默德沙拿，這名埃及隊球星回應時指，聽到如巴塞這樣的大球會對自己有興趣，雖然會感到高興，但稱在利物浦過得愉快，會傾向留在英超。紅軍領隊高普亦表示，有信心與2023年夏天約滿的沙拿續約。

G組4隊最後一輪爭崩頭

歐聯G組方面，4隊仍為爭取出線努力。暫居首名的里爾將作客末席的禾夫斯堡，兩隊差距只有3分；次席薩爾斯堡則主場迎戰西維爾。