暖化浸球場 英足掀綠色革命 天災打擊草根球會 倡賽事低碳走塑

位於英格蘭西北部金巴倫郡（Cumbria）的英乙球會卡素爾，主場布倫頓公園球場先後在2005年及2015年遭受嚴重水浸，當中在6年前受風暴戴斯蒙德（Desmond）侵襲的那一次，花約10個月才完成修復，其間需借用其他球場舉行主場賽事。球會董事Nigel Clibbens接受英國廣播公司訪問時指出，該隊曾考慮把主場遷址，但在2015年的水浸後，把球會吸引投資的機會也摧毁掉。他更指低組別球會財力有限，無法單靠自身抵抗天災，只能祈求洪水不再來臨。

財力有限難遷球場 眾籌渡難關

位於北約克郡的第8級聯賽球會Tadcaster Albion，亦有着跟卡素爾相近的煩惱。該隊會址去年2月連番被洪水淹浸，使早陷財困的球會百上加斤，幾近倒閉。會方其後決定發起眾籌，幸得民眾慷慨捐輸，甚至自發協助清理水災後的垃圾，總算渡過難關。儘管如此，Tadcaster Albion的主席自知難以逆天而行，即使安排人手監察附近河道水位，但遇上水浸時，除了打開防洪門也別無他法，「這是永無止境，我們不但會看見氣候變化愈來愈頻繁，水浸的水位亦只會更深」。

伯明翰郡足總倡「走塑」出資襄助

要從氣候危機中自救，減低碳排放事在必行。伯明翰郡足總本年初走在足壇減碳前端，推出4年計劃推廣低碳足球，盼從草根足球層面做起，將環保概念帶到球場上，除了促進郡內賽事全面「走塑」，伯明翰郡足總亦推出首個綠色創新基金，資助球會購買可重用水樽、太陽能板，甚至添置電動車充電點。

格連森林創先河 球員全素餐單

論英倫球壇環保先驅，不得不提英乙球會格連森林，該隊推動使用可再生能源，並為球員提供全素餐單，於2018年獲聯合國認證為全球首支碳中和球會之外，更被國際足協譽為「全球最環保球會」。